ضبابية الانتخابات الأميركية تهيمن على أسواق النفط العالمية

صورة لمحطة تكرير كارسون في كاليفورنيا في 25 أبريل 2020 (أرشيفية: فرانس برس)

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية المثيرة، لكن من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ مما يقلص فرص تطبيق أي حزمة تخفيف كبيرة من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 1.53% إلى 38.55 دولار للبرميل. ونزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 1.55% إلى 40.59 دولار للبرميل. وقفزت عقود الخامين بنحو 4% أمس الأربعاء، وفق وكالة «رويترز».

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وتوقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.

ويشير الإحصاء الراهن للأصوات إلى أن الجمهوريين بصدد الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ فيما سيحصل الديمقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب. ومن المرجح أن يعرقل انقسام الكونجرس بين الحزبين بايدن عن سن تشريعات تتعلق بأولويات مهمة مثل مكافحة تغير المناخ أو تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للنفط.