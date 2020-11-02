تراجع أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت أكثر من 3% بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس «كورونا» في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير انخفاضًا 1.34 دولار بما يعادل 3.5% إلى 36.60 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولار، وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي «كوفيد-19» التي تسارعت في الشهر الأخير.

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى «سي إم سي ماركتس» في سدني، مايكل مكارثي، «متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها، ويتساءلون إن كانت أوروبا تقدم نموذجًا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة».

قلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر. ومن المتوقع صدور مسوح الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.