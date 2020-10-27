منظمة التجارة تمنح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لفرض رسوم على أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 10:00 صباحا
شعار منظمة التجارة العالمية على واجهة مقرها في جنيف، 28 مايو 2020، (ا ف ب)

منح أعضاء منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأميركية سنويا، على خلفية الدعم الذي تقدمه واشنطن لعملاق صناعة الطائرات «بوينغ».

وكان تحكيم منظمة التجارة قضى في 13 أكتوبر الجاري بفرض الرسوم العقابية، لكن الإجراء كان بحاجة إلى موافقة أعضاء المنظمة الـ164 قبل أن يباشر الاتحاد الأوروبي تنفيذ القرار، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول في منظمة التجارة إنه خلال اجتماع عقد في جنيف أمس الإثنين، وافق أعضاء منظمة التجارة على طلب الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تفرض رسوم جمركية أوروبية على سلسلة طويلة من الواردات الأميركية بما في ذلك الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة، إلى جانب الجرارات والبطاطس الحلوة والفول السوداني وعصير البرتقال المجمد والتبغ والكاتشاب وسلمون المحيط الهادئ.

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