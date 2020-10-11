العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 09:23 صباحا
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020. (فرانس برس)

توقع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أن تبلغ أسعار النفط نحو 45 دولارا في الربع الأول من 2021، حسبما أوردته جريدة الصباح الرسمية العراقية اليوم الأحد. ونسبت الجريدة إلى الوزير قوله إن العراق وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولارا للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

من جهته، قال بنك الاستثمار «جيه بي مورجان» إن تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط سيحفز «أوبك» على التراجع عن تخفيف تخفيضات إنتاج النفط في 2021. وتوقع البنك، في مذكرة بحثية، أن تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في «أوبك» بعرض القيام بتخفيضات أكبر لدعم أسواق النفط.

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وقال محللون من بينهم كريستيان مالك في المذكرة: «في مواجهة معنويات المستثمرين التي تميل إلى الهبوط نسبيا حيال آفاق الطلب في المدى القريب، إذ تتسارع الإصابات المحتملة بـ(كوفيد-19) مع الاقتراب من الشتاء، نسلط الضوء على احتمال أن تقود السعودية تخفيضات إضافية في اجتماع أوبك المقرر في 30 نوفمبر المقبل».

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