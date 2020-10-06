أسعار النفط ترتفع بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى الذي دخله لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت الأسعار بشكل حاد عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% أمس الإثنين، بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض، ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير الجائحة، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولار للبرميل، وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 41.37 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، زادت الآمال في اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة على حزمة إغاثة اقتصادية، إذ بحثا الأمر أمس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، وعبرا عن استعدادهما لمواصلة النقاش اليوم، في استمرار مساعي التوصل إلى اتفاق على تشريع بخصوص الحزمة.