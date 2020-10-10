الذهب يرتفع جراء انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب وسط انخفاض واسع النطاق للدولار الأميركي أمام أغلب العملات الرئيسية وتحول الأنظار نحو احتمالات إقرار حزمة تحفيز مالي ثانية في الولايات المتحدة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسبمبر بنسبة 1.6% أو ما يعادل 31.10 دولار إلى 1926.20 دولار للاوقية، وهو أعل مستوى في ثلاثة أسابيع، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، كما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1935.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1898 دولارا.

وارتفاع الذهب يأتي بعد خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأميركية.

كما أن هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.6% إلى 93.06 نقطة، وتسجيله أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.04 نقطة، ساهم في ارتفاع سعر الذهب.



واستوعبت الأسواق ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بوقف محادثات زعماء الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بشأن حزمة التحفيز المالية الثانية لدعم الاقتصاد، وقرر تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.