الذهب يتمسك بمستوى 1900 دولار وينتظر اتجاهات السوق غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 10:56 صباحا
سبائك من الذهب في سنغافورة. (أرشيفية: رويترز)

تبدأ سوق المعادن النفيسة تعاملات الأسبوع، غدا الإثنين، وسط ترقب المستثمرين لاتجاه أداء «وول ستريت» التي هوت الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت أسعار الذهب ولجأ المستثمرون إليه ملاذا آمنا بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس «كوفيد-19»، ما أثر سلبا على أسواق الأسهم العالمية.

فقد تشبث الذهب بمستوى 1900 دولار للأونصة، في تعاملات متقلبة الجمعة، إذ حد صعود الدولار من مكاسبه، وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2%، ليصل إلى 1914 دولارا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1910 دولارات للأوقية، ثم جرت تسوية تلك العقود بانخفاض 0.5% عند 1907.60 دولار.

كان الذهب ارتفع إلى القمة أكثر من أسبوع، بعد أن قال ترامب على «تويتر» إنه وزوجته أصيبا بفيروس «كورونا». وقال تاي وونغ، مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى «بي.إم.أو»: «سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير. ستنتظر السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتابع الأخبار». واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.

وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أميركي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس «كورونا». ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 23.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2% إلى 878.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 2313.68 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار «أفيغان» يسرع من شفاء مرضى «كورونا»