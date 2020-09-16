أسعار النفط ترتفع في أميركا بسبب سوء الطقس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 11:34 صباحا
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء جراء سوء الطقس، حيث أوقف إعصار إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

فقد ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 38.96 دولار للبرميل، وصعد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي وأُغلقت موانئ تصدير في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة «تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط... بسالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا».

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما يخفض الطلب على النفط، وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات النفط 1.3 مليون برميل، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الأربعاء والتي عادة ما تتعارض مع تقديرات القطاع.

وقالت مؤسسة «آي إن جي» للأبحاث «إذا رأينا رقما مماثلا... للانخفاض الذي أعلنه معهد البترول الأميركي أثناء الليل، فمن المرجح أن يقدم ذلك بعض الدعم الفوري للسوق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
ترامب أراد قتل بشار الأسد
دولى
كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو
ليبيا
الإمارات والبحرين و«إسرائيل» توقع اتفاقية تطبيع برعاية ترامب
عربى
«داخلية الموقتة» ترد على بيان البعثة الأممية بشأن أحداث المرج
ليبيا
نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: إيقاف باشاغا عن العمل فجر الانقسامات في حكومة الوفاق
ليبيا
بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحد الرطوبة من انتقال «كورونا»؟