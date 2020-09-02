الأردن يفتح مطار الملكة علياء الدولي للرحلات المنتظمة بعد توقف ستة أشهر بسبب «كورونا»

مطار الملكة علياء الدولي بالأردن. (أ ف ب)

قررت السلطات الأردنية الأربعاء إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الرحلات المنتظمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل بعد توقف دام نحو ستة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي إن «خليّة أزمة كورونا قررت إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي، اعتبارا من 8 سبتمبر»، وفق «فرانس برس».

تصنيف الحالة الوبائية

وأضاف أن ذلك سيكون «وفقاً لضوابط وشروط تضمن السلامة العامّة والوقاية». وأشار العضايلة الى ان السلطات ستنشر قائمة بدول ستستقبل منها رحلات جوية بحيث تصنفها تبعا للحالة الوبائية بين خضراء (أقل خطورة) وصفراء (معتدلة الخطورة) وحمراء (الأشد خطورة).

الأردن يعلن تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي للرحلات الخارجية

وأوضح أنه سيشترط على القادمين من دول مصنفة بأنها خضراء أن «يكون المسافر أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وأن يقوم بإحضار شهادة فحص بي سي آر (لكشف الاصابة بفيروس كورونا) قبل 72 ساعة من موعد السفر، ونتيجته سلبية».

حجر لمدة أسبوع

وسيجري المسافر فحصا جديدا لدى وصوله المطار، وفي حال كانت نتيجته سلبية يخضع فقط لحجر منزلي مدة أسبوع. أما القادمين من دول مصنفة صفراء فيشترط نتيجة الفحص السلبية قبل 72 ساعة من السفر وفحص جديد لدى الوصول. ويتم حجر المسافر صحيا في أماكن الحجر لمدة أسبوع ثم يعاد فحصه بعد ستة ايام واذا كانت نتيجة الفحص سلبية يحجر فقط لمدة أسبوع آخر منزليا.

اما القادمين من دول مصنفة حمراء فيشترط الفحص قبل السفر ونتيجته سلبية وفحص لدى الوصول الى المطار وينقل مباشرة الى أماكن الحجر لمدة اسبوع يعاد فحصه بعدها. واذا كانت نتيجته سلبية يحجر منزليا مدة أسبوع «مع ارتداء الأسوارة الإلكترونية».

وفي حال لم يحضر المسافر نتيجة فحص قبل 72 ساعة من السفر يحجر صحيا في أماكن الحجر مدة 14 يوما. وأشار العضايلة الى أن «هذه الإجراءات تنطبق على غير الأردنيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، كما تنطبق على جميع المعابر الحدوديّة».

فتح المطار المغلق

وكانت السلطات أعلنت في الرابع من أغسطس تأجيل فتح المطار المغلق أمام الرحلات المنتظمة منذ مارس. وكان من المقرر استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفتها الحكومة "خضراء" أي ذات وضع وبائي منخفض الخطورة، والسماح بالسفر منها وإليها اعتبارا من الخامس من أغسطس.

وعلقت السلطات في 17 مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة عشرات آلاف الاردنيين ممن كانوا عالقين في الخارج. وما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفش واسع للوباء مع تسجيله 2161 إصابة مؤكدة بالفيروس و15 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.