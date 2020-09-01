انخفاض التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 04:39 مساء
أشخاص يرتدون أقنعة يعبرون أمام شعار كبير لليورو في فرانكفورت الألمانية 2020. (أ ف ب)

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي، الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو انخفض في أغسطس للمرة الأولى منذ مايو 2016، بينما ارتفعت نسبة البطالة في يوليو في منطقة اليورو.

واستقر التضخم عند -0.2%  في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو، وفقًا لأول تقدير لـ«يوروستات»، وحسب «فرانس برس».

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ويعد ذلك أقل بكثير من أهداف البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتقد أن التضخم القريب من 2% هو الأمثل لنمو اقتصاد سليم. على صعيد فرص العمل، لا تبدو الأخبار جيدة أيضا بعد تدابير الاحتواء التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد، الذي يجهد من أجل استئناف نشاطه.

وهكذا، بلغ معدل البطالة في يوليو 7.9%، مقابل 7.7% في يونيو بحسب «يوروستات»، الذي يؤكد أن طريقة حسابه لا تعكس بالكامل عواقب العزل.

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