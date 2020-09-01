اليورو يصعد إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 12:42 مساء

اقترب اليورو من مستوى 1.20 دولار، اليوم الثلاثاء، بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى في 28 شهرًا، بينما ضعفت العملة الأميركية لأقل مستوى لعدة أعوام مع رهان على أن إطار العمل الجديد لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» تعني استمرار أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول.

وبلغ اليورو 1.1997 دولار في التعاملات في آسيا وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ليسجل مكاسب 7.5% في ثلاثة أشهر، وكسب الجنيه الاسترليني 0.4% ليصعد إلى 1.3422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر  بفضل ضعف الدولار، وبعدما صرح وزير الخارجية الياباني بوجود توافق إلى حد كبير على قرب التوصل لاتفاق تجاري بين اليابان وبريطانيا.

وسجل الدولار 0.9014 فرنك سويسري، مرتفعًا قليلًا عن أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أعوام.
وأمام العملة اليابانية، نزل الدولار 0.2% إلى 105.74 ين.

وشجع إعلان مجلس الاحتياطي، الأسبوع الماضي، قبول فترات تشهد معدل تضخم أعلى والتركيز على متوسط معدل التضخم ومعدلات توظيف أعلى المتعاملين على بيع الدولار، وضغطت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، والمخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأميركي على الدولار، وكان اليورو المستفيد الأكبر.

وفي أحدث تعاملات، صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.3% إلى 1.1968 دولار، ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من منافسيها، 0.2% إلى 91.954، بعدما سجل أقل مستوى منذ أبريل 2018 في وقت سابق.

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