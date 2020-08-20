ارتفاع طلبات مساعدات البطالة بالولايات المتحدة

محتجون للفت الانتباه إلى البطالة. 19 أغسطس 2020 في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية. (فرانس برس)

عاودت الطلبات الأسبوعية للحصول على مساعدات بطالة الارتفاع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة متخطية عتبة المليون، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس، وقدم 1,1 مليون شخص طلبات للحصول على مساعدات بطالة بين 9 و15 أغسطس، فيما كان المحللون يتوقعون 990 ألف طلب جديد.

وكان 14,8 مليون شخص يتقاضون تعويضات بطالة خلال الأسبوع الممتد بين 2 و8 أغسطس، وفق الأرقام التي تصدر بفارق أسبوع، وإذا ما جرى احتساب مجمل المساعدات التي تقدمها الدولة الفدرالية وكل من الولايات الـ50 والجمعيات المحلية، فإن عدد المستفيدين من مساعدات البطالة كان يزيد بقليل على 28 مليون شخص في نهاية يوليو، وهي بيانات تصدر بفارق أسبوعين.

ويعاني العاطلون عن العمل منذ مطلع الشهر من إلغاء مساعدة أساسية لهم قدرها 600 دولار في الأسبوع، أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس في نهاية مارس في إطار الخطة الضخمة لإنعاش الاقتصاد، والبيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس متفقون على تمديدها، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول قيمتها.

ووقع ترامب مرسوما يمدد هذه المساعدة بصورة موقتة ويخفض قيمتها إلى 400 دولار في الأسبوع كحد أقصى، تتوزع إلى 300 دولار تقدمها الحكومة الفدرالية و100 دولار من سلطات الولاية. ويُترك خيار المشاركة في هذه المساعدة للولايات، ورفضت ولاية داكوتا الجنوبية المساهمة على سبيل المثال.