الدولار يصعد من أقل مستوى في عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 11:16 صباحا

صعد الدولار، اليوم الخميس، من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» مما أدى لإقبال على شراء العملة الأميركية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 1% أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه أول أمس الثلاثاء، وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة.

وانخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16%، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.25% إلى 1.3078 دولار، وارتفع بنحو 0.7% مقابل الين إلى 106 ينات، وانخفض الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتا إلى 0.7180 دولار أميركي بعدما صعد لأعلى مستوى في 18 شهرا عند 0.7275 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي بنحو 1.3% من أعلى مستوى خلال يوم ليجري تداوله مقابل 0.6561 دولار أميركي.

وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأميركي أمس الأربعاء كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأميركية منذ مطلع يونيو الماضي.

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