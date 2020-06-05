النفط يرتفع مع ترقب اجتماع «أوبك+» مطلع الأسبوع المقبل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 40.26 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14% منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 6%، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك+» يوم السبت، لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج، حسب ما ذكره تلفزيون النهار الجزائري، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر بـ«أوبك».

وقالت مصادر من «أوبك+» في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.

وقال محلل أول للسوق لدى «أواندا» إدوارد مويا إن «أسعار النفط تتجه للارتفاع الأسبوعي السادس لكن المكاسب تنحسر، إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات بعين الشك»، مضيفًا: «هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض لمدة ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعا بعد يوليو»، وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو المقبل.