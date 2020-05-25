الذهب يتراجع مع اتجاه المستثمرين للرهان على الأسهم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 10:57 صباحا

تراجع الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونغ كونغ قد حدت من تراجع المعدن.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5% إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينتش. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% لتسجل 1725.60 دولار، حسب وكالة «رويترز».

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وأعرب المحلل في « آي.جي ماركتس»  كايل رودا عن اعتقاده بأن «الرهان على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر دعم الشهية للمخاطرة على الأرجح، وقلص إغراء الذهب في المدى القصير».

ويوم الجمعة الماضي صعد الذهب 0.8% ليلامس 1739.51 دولار، لكنه عاد ليقلص مكاسبه. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1956.60 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 1.1% إلى 830.19 دولار، وانخفضت الفضة 1.6% إلى 16.91 دولار للأوقية.

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