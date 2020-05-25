النفط يرتفع مع تخفيف قيود كورونا لكنه ما زال أقل 45% من بداية العام

مضخة نفط بولاية تكساس الأمريكية. ( أرشيفية: رويترز).

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود.

وفي معاملات هادئة، في بورصة طوكيو، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأميركي 27 سنتا أو 0.82% مسجلا 33.52 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار ما‭ ‬زالت منخفضة نحو 45% منذ بداية العام الحالي.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى «سي.إم.سي ماركتس» في سيدني «أسواق النفط تركز على فرص تخفيف إجراءات الغلق الشامل».

وجاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.