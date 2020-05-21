اليابان تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2009 بسبب «كورونا»

برج طوكيو في العاصمة اليابانية، 20 مايو 2020، (ا ف ب)

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، تسجيل أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في العام 2009، وذلك خلال شهر أبريل، بينما يشل وباء فيروس كورونا المستجد جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي، ولا يأمل الخبراء في تحسن قريب.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل بنسبة 21,9% على مدى عام، إلى 5202,3 مليار ين (44 مليار يورو)، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما. وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22,2%) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.

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من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في بداية أبريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد، إذ تشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجبل تباطؤا -4,1%، بالمقارنة مع مارس -8,7%، بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير.