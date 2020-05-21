اليابان تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2009 بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 09:29 صباحا
برج طوكيو في العاصمة اليابانية، 20 مايو 2020، (ا ف ب)

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، تسجيل أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في العام 2009، وذلك خلال شهر أبريل، بينما يشل وباء فيروس كورونا المستجد جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي، ولا يأمل الخبراء في تحسن قريب.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل بنسبة 21,9% على مدى عام، إلى 5202,3 مليار ين (44 مليار يورو)، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما. وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22,2%) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.

اقرأ أيضا: اليابان تمدد «طوارئ كورونا» حتى 31 مايو

من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في بداية أبريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد، إذ تشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجبل تباطؤا -4,1%، بالمقارنة مع مارس -8,7%، بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي
عربى
في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس كرة القدم الحديثة بالنصر.. الخبير ماتيكالو
رياضة محلية
صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
نص إحاطة ويليامز إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج «كورونا»؟