اليابان تمدد «طوارئ كورونا» حتى 31 مايو

شيغيرو أومي،خبير صحي لدى الحكومة اليابانية ضمن اللجنة المكلفة بإجراءات مكافحة كوفيد-19، خلال مؤتمر صحفي 1 مايو 2020، طوكيو.(فرانس برس)

مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء «كوفيد-19» حتى أواخر مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر البدء بتخفيف القيود.



وقال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة «سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 أبريل حتى 31 مايو. وتشمل كافة المحافظات في البلاد». وشملت في البداية حال الطوارئ التي أعلنها آبي في أبريل طوكيو وست مناطق أخرى قبل أن يجري توسيعها لكافة أنحاء البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

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وكان يفترض أن تنتهي مدتها بعد غد الأربعاء، لكن الوزير المعني بالاستجابة لتفشي الوباء ياسوتوشي نيشيمورا قال في وقت سابق إن تسجيل إصابات جديد لا يزال متواصلاً.

وأعلن خلال اجتماع مع لجنة خبراء تقدم المشورة للحكومة حول الوباء «عدد الإصابات الجديدة انخفض، لكن للأسف لم يصل للمستوى المطلوب»، مضيفاً «بما أن قطاع الصحة لا يزال تحت الضغط، نحتاج إلى تعاون الشعب». ولا يزال تفشي الوباء في اليابان محدودا نسبياً بالمقارنة مع أوروبا والولايات المتحدة، حيث تسجل 15 ألف إصابة و510 وفيات.