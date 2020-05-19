تراجع مبيعات السيارات الأوروبية لمستوى قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 02:33 مساء

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في أبريل إلى مستوى قياسي في أول شهر كامل في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي إن تسجيلات سيارات الركوب الجديدة في أبريل انخفضت 78.3% إلى 282 ألفا و182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، كما سجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات بجميع أسواق الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا التي عصفت بها الجائحة على نحو خاص، والتي شهدت انخفاضات بنسبة 97.6 بالمئة و97.3 بالمئة و96.5% على الترتيب.

وهوت تسجيلات السيارات 61.1% في ألمانيا و88.8% في فرنسا، كما تراجعت مبيعات مجموعة «فولكسفاغن» 75% في أبريل و«رينو» ومجموعة «بي إس ايه» 79.5% و82.4%.

شملت انخفاضات أبريل العلامات الفاخرة أيضا، مثل «بي إم دبليو» التي تراجعت مبيعاتها 69.7% ومنافستها «دايملر» التي تراجعت مبيعاتها 80.1% وبدأ كبار مصنعي السيارات الأوروبيين إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج بشكل جزئي في مايو، لكن تدني الطلب دفع مُصنعين مثل «فولكسفاغن» إلى وقف إنتاج بعض الطرز.

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