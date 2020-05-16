رئيس وزراء كندا يعلن مساعدة بقيمة 330 مليون دولار للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 04:25 مساء
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساعدة بقيمة 330 مليون دولار أميركي للصيادين في إطار المساعدات التي خصصت في إطار مواجهة تداعيات وباء «كوفيد 19»، ممازحا الشعب أنه «لا يمكن اصطياد سرطان البحر داخل منزلكم».

وقال ترودو إن الصيادين عانوا من قواعد التباعد الاجتماعي التي تركتهم «يحاولون استبيان طريقة لبقائهم على مسافة آمنة بين بعضهم بعضا على متن قوارب صيد أو إلغاء عملياتهم، فليس من السهل أبدا اتخاذ القرار في هذه المسألة».

كما لفت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أن الأسعار انخفضت والطلب ما شكل ضغطا ماليا على الصيادين وعائلاتهم، وحض ترودو على دعم الصيادين والمزارعين المحليين من خلال شراء الجبن الكندي وسرطان البحر وتناول السمك المشوي أو المقلي بعد شرائه من الصيادين، موضحًا: «لن تكون وجبة لذيذة فحسب بل ستساعد الأشخاص الذين سيتمكنون من الاستمرار في وضع الطعام في أطباقنا».

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، أعلن ترودو أيضا إعادة فتح جزئي للمنتزهات الوطنية في الأول من يونيو ليتيح للكنديين متنفسا منعشا بعد شهرين من الإغلاق، وتابع قائلا: «لا يمكنكم منع الكنديين من الخروج عندما يكون الطقس جميلا، عليكم فقط مساعدتهم على القيام بذلك بطريقة آمنة».

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