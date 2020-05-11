الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى 22 مايو

أرجنتينيون ينتظرون أمام مصرف في حي خوسيه باز بولاية بوينس ايريس خلال إجراءات العزل بسبب تفشي كورونا المستجدّ، 4 أبريل 2020. (أ ف ب)

مدّدت الأرجنتين الإثنين المفاوضات التي تجريها مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة ديونها حتى 22 مايو، وهو موعد تسديدها دفعة بقيمة 500 مليون دولار.

ووصلت المحادثات بين بوينوس آيرس ودائنيها بشأن ديونها البالغة 65 مليار دولار إلى طريق مسدود، مع رفض مجموعات حملة السندات الثلاثة الرئيسية مقترح إعادة الهيكلة الحكومي الذي انقضت مهلته الجمعة، بحسب «فرانس برس».

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وكانت الأرجنتين تخلفت عن تسديد دفعة قدرها 500 مليون دولار في موعدها، علما بأن مهلة السماح التي تمتد لثلاثين يوما تنتهي في 22 مايو. وجاء في الجريدة الرسمية أن «هذا التمديد يعد ضروريا للمفاوضات المبنية على حسن النوايا التي تجريها الأرجنتين مع دائنيها من أجل استعادة استدامة الدين العام بموجب التشريعات الأجنبية».

وأوضحت الجريدة أن الحكومة تسعى إلى «زيادة مشاركة» حاملي السندات علما بأنها لم تكشف مدى تأييد الدائنين لعرضها.

واتّخذ وزير الاقتصاد مارتن غوزمان موقفا مشددا حيال الدين، مدفوعا جزئيا بالحاجة إلى تحرير الموارد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد الذي يعاني من الركود. وأكد أن الأرجنتين لا تزال تتفاوض وشكر الدائنين الذين دعموا المقترح.

الأرجنتين تمدد مهلة عرضها لإعادة هيكلة الدين العام

ويشمل عرض بوينوس آيرس للدائنين شطب 62 بالمئة من فوائد الدين أي 37,9 مليار دولار و5,4 بالمئة من رأس المال أي 3,6 مليار دولار. وتطلب الأرجنتين أيضا تجميد الدفع لثلاث سنوات ما يعني عدم تسديد أي مبلغ حتى 2023.

وفي حال لم تسدد الأرجنتين الأموال، فسيعني ذلك تخلفا عن الدفع وهو سيناريو كارثي بالنسبة للبلد الذي يعاني من نقص السيولة مما سيمنع الحكومة من الاستدانة من أسواق المال. وفرضت الأرجنتين التي تعاني من الركود منذ سنتين، إغلاقا منذ 20 مارس لاحتواء كوفيد-19، مما شكّل ضربة أخرى لاقتصادها.