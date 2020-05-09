قميص «مارادونا» يساعد الفقراء بالعاصمة الأرجنتينية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 11:14 صباحا
ملصق للنجم الارجنتيني مارادونا على احد جدران مدينة نابولي. 20 نوفمبر2019.(فرانس برس)

سمح بيع قميص للمنتخب الوطني الأرجنتيني لكرة القدم يحمل توقيع دييغو مارادونا بجمع المال لحي فقير في إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس، مشمولة بالحجر الناجم عن فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، وكتب مارادونا على القميص وهو نسخة من ذلك الذي ارتداه في كأس العالم لكرة القدم العام 1986 التي فازت بها الأرجنتين: «سنخرج من ذلك».

وكان يفترض أن يباع القميص في مزاد علني لكن في نهاية المطاف سيمنح من خلال سحب قرعة يضم الأشخاص الذين اقترحوا مبلغا أكبر من قيمة التبرع المحددة في الأساس للمشاركة، وسمحت المبادرة بجمع نحو مئة كيلوغرام من المواد الغذائية، فضلا عن معقمات وكمامات حماية ستوزع على أبناء حي فافالورو.

وقالت مارتا غوتيريس التي تسكن الحي: «لا يمكن لدييغو أن يتصور الخدمة التي قدمها لنا إنها لا تقدر بثمن. وسأكون له ممتنة طوال حياتي»، ومنذ بداية الحجر قبل خمسين يوما للحد من انتشار «كوفيد-19» تفاقم الفقر الذي كان يطال في الأساس 35.5% من الأرجنتينيين نهاية العام 2019، على ما قال وزير التنمية الاجتماعية دانييل أرويو.

وتفيد بيانات وزارته أن ثمانية آلاف طن من المواد الغذائية توزع شهريا، وهو نصف الحاجة بحسب منظمات اجتماعية لضمان عمل المقاصف التي يستفيد منها نحو نصف مليون طفل، وإلى جانب الوباء، تواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة وتجري مفاوضات شاقة لإعادة جدولة دينها مع الأطراف الدائنة.

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