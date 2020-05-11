السعودية تعلن تخفيض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 02:56 مساء
منشأة بقيق النفطية التابعة لـ«أرامكو»، 20 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، أنها تنوي خفض إنتاجها اليومي من النفط بمليون برميل إضافي ابتداءً من يونيو المقبل، في محاولة لمساعدة السوق على استعادة توازنها، ورفع الأسعار مع تراجع الطلب بفعل فيروس «كورونا المستجد».

وقال مصدر مسؤول سعودي لوكالة الأنباء الرسمية، إن وزارة الطاقة وجهت شركة «أرامكو» إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو المقبل بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًّا، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتضاف هذه الكمية إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية «أوبك بلس» الأخيرة. وبهذا سيكون حجم التخفيض نحو 4.8 مليون برميل مقارنة بشهر أبريل، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو 7 ملايين و492 ألف برميل.

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