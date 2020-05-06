أسعار النفط ترتفع بعد تخفيف إجراءات مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 09:37 صباحا
عامل عراقي يعمل في مصفاة نفط جنوب مدينة الناصرية، 30 أكتوبر 2015، (ا ف ب)

تسجل أسعار النفط ارتفاعا اليوم الأربعاء في آسيا، متأثرة بقرارات تخفيف إجراءات العزل التي اتخذتها الاقتصادات الكبرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بينما يقيّم المستثمرون عواقب الخلافات الأميركية - الصينية التي أثارها الوباء.

وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال 0,45% ليبلغ 31,11 دولار، وكان قد ربح 14% الثلاثاء ليتجاوز سعره بذلك الثلاثين دولارا للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، حسب وكالة «فرانس برس».

كما ارتفع سعر برميل النفط الخفيف «لايت سويت كرود» 1,1% إلى 24,18 دولار. وتأثرت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة بتراجع الطلب بسبب توقف نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية والقيود التي فرضت في العالم على السفر. لكنها بدأت تسجل تحسنا خلال الأسبوع الجاري مع بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي في الاقتصادات الكبرى.

ويراقب الوسطاء بدقة أيضا عواقب الاتهامات الأخيرة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، منتقدا من جديد إدارتها الأزمة الصحية التي انفجرت على أراضيه.

تقييم رد فعل الصين
وقال المحلل في مجموعة «أكسيكورب» ستيفن إينيس إن الوسطاء حذرون جدا صباح اليوم، ويجرون تقييما لكل ردود الفعل الممكنة من قبل الصين، موضحا أن رد الفعل الأكثر إيلاما يمكن أن يكون خفض الصين لوارداتها النفطية الأميركية.

ويتابع المستثمرون أيضا مخزونات محطة كاشينغ في ولاية أوكلاهوما التي تستخدم مؤشرا لتسعير برميل النفط الخفيف أو نفط غرب تكساس الوسيط، في نيويورك. وهي ممتلئة حاليا بنسبة أكثر من 80% من قدرتها الإجمالية.

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وقررت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤها الرئيسيون أن تسحب من الأسواق 9,7 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية يونيو من أجل تثبيت الأسعار.

ويهدف هذا الإجراء الاستثنائي الذي سيجري تخفيفه تدريجيا اعتبارا من يوليو إلى التخفيف عن سوق متخم بفائض في العرض ومخزونات قريبة من طاقتها القصوى مع تراجع الاستهلاك بسبب الوباء.

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