النفط يواصل ارتفاعه مع بدء رفع إجراءات العزل

محطة تكرير كارسون في كاليفورنيا، 25 أبريل 2020، (ا ف ب)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق الآسيوية الثلاثاء، في مؤشر على تحسن الطلب مع بدء الدول ذات الاقتصادات الكبيرة بتخفيف قيود العزل، وخفض المنتجين الرئيسيين الإنتاج.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو بنسبة 7.26% إلى 21.87 دولار للبرميل في تداولات صباح الثلاثاء، وفق وكال «فرانس برس»، كما صعد سعر برميل برنت بحر الشمال، المرجعي في السوق العالمية، تسليم يوليو بنسبة 3.86% إلى 28.25 دولار.

مؤشرات سوق النفط تتحسن

واعتبر خبير الأسواق العالمية في مؤسسة «أكسي كورب»، ستيفن إينيس أن المؤشرات الرئيسية في سوق النفط تظهر أخيرا معالم تحسن، والأسعار تتفاعل إيجابيا.

وأضاف: بدأت الاحتياطات بالانخفاض سريعا، مع مؤشرات تحسن في الطلب، في وقت اتخذت فيه أهم الاقتصادات الخطوة الأولى نحو تنشيط الحركة.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع الإثنين للجلسة الرابعة على التوالي، مستفيدة من دخول اتفاق خفض حصص الإنتاج بين الدول الرئيسية المنتجة الذهب الأسود حيز التنفيذ أواخر الأسبوع الماضي.

وبموجب الاتفاق، تخفض منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» وشركاؤها منذ الجمعة وحتى أواخر يونيو، إنتاج الخام بـ9.7 مليون برميل في اليوم، بهدف تثبيت الأسعار.