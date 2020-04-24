أسعار النفط تواصل الارتفاع في آسيا

مضخة تستخرج النفط في سيغنال هيل بولاية كاليفورنيا، 21 أكتوبر 2019. (أ ف ب)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا اليوم الجمعة، مدفوعة بمؤشرات إلى خفض في الإنتاج والتوتر بين أميركا وإيران، بعد تراجع غير مسبوق.

وسجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي في السوق الأميركية، تسليم يونيو ارتفاعا نسبته 4,61 % ليبلغ 17,26 دولارا في المبادلات الأولى الجمعة في آسيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 3 % إلى 21,97 دولارا.

وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اتفقت مع شركائها في إبريل على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل، وبدأت دول بتطبيق الاتفاق، حسب مصرف «إيه آند زد».

خفض الإنتاج والتوتر في الخليج يرفعان الأسعار

وقال المصرف في مذكرة إن الكويت ذكرت أنها بدأت خفض إنتاجها قبل الأول من مايو، والجزائر أيضا أبلغت أوبك برغبتها في أن تخفض فورا إنتاجها.

وساهم التوتر في الخليج في رفع الأسعار. فقد بدأ برميل الخام الأميركي الارتفاع بسرعة الأربعاء بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أنه أصدر أمرا بتدمير كل سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أميركية في الخليج.

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وواصلت الأسعار ارتفاعها الخميس بعدما تابع قائد الحرس الثوري الإيراني الحرب الكلامية مع واشنطن، واعدا برد حاسم على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدات رئيسها.

لكن أسعار الذهب الأسود تبقى في أدنى مستويات سجلتها منذ سنوات مع انخفاض الطلب على النفط بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل المفروضة في العديد من بلدان العالم لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد