النفط يعاود الارتفاع في الأسواق الآسيوية بعد انهيار تاريخي

مضخة تستخرج النفط في سيغنال هيل بولاية كاليفورنيا، 21 أكتوبر 2019. (أ ف ب)

عاودت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الارتفاع في الأسواق الآسيوية إلى ما فوق الصفر بقليل بعد انهيار تاريخي نتيجة لانخفاض شديد في الطلب واقتراب سعة تخزين المنشآت الأميركية من الامتلاء.



وسجل سعر برميل بسعة 159 ليتراً من الخام تسليم مايو في نيويورك -37,63 دولاراً عند الإغلاق أمس الاثنين، بعد انحدار لم يسبق له مثيل، بحسب وكالة «فرانس برس».



واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن «المشكلة في هذا الوقت في العالم أن أحداً لا يقود سيارات»، مضيفاً «المصانع مغلقة والمتاجر مغلقة».



بدوره، رأى رئيس الوزراء الروسي السابق ديميتري ميدفيديف أن الانهيار الكبير لأسعار النفط يفسر بـ«صفقة ناتجة عن تفاهم احتكاري بين تكتل أطراف».



وأضاف: «ما نشهده بالنسبة لعقود النفط الآجلة يشبه جداً صفقة داخل كارتيل»، داعياً إلى اتخاذ تدابير لتهدئة السوق.