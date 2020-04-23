أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد التوتر بين إيران وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 09:00 صباحا
عملية استخراج نفط في كوتولا في تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح اليوم الخميس، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، ما طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يؤدي إلى إضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزونات.

وربح برميل خام غرب تكساس الوسيط 9,72 % وبلغ سعره 15,12 دولارا للبرميل، معززا الأرباح التي حققها في بداية جلسة المداولات في آسيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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كما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال بنسبة 9,03 % ليبلغ 22,21 دولاراً للبرميل في المبادلات الأولى في آسيا، حيث فتحت البورصات الصينية الخميس على ارتفاع متأثرة بالتحسن في وول ستريت وفي أسعار النفط.

وبقيت الأسواق هادئة بعد التقلبات الحادة التي شهدتها في الأيام الأخيرة مع الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي الذي أرغم الوسطاء على أن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

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