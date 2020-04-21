الأسواق الأوروبية تفتتح على تراجع عقب الانهيار الكبير لأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 10:10 صباحا
زعيم كوريا الشمالية كيم أون (أرشيفية: الإنترنت)

افتتحت الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، غداة انهيار أسعار النفط إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في تاريخها، نتيجة انهيار الطلب وفائض الإنتاج الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتراجع مؤشر «أف تي أس إي 100» في لندن بنسبة 1.4$ إلى 5728.99 نقطة، ومؤشر فرانكفورت «داكس» بنسبة 1.7% إلى 10487.41 نقطة، أما مؤشر «كاك 40» في باريس فخسر 1.4% إلى 4463.56 نقطة، حسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، فإن الأسعار عاودت الارتفاع اليوم  في الأسواق الآسيوية إلى ما فوق الصفر بقليل بعد الانهيار التاريخي. وسجل سعر برميل بسعة 159 ليتراً من الخام تسليم مايو في نيويورك -37,63 دولاراً عند الإغلاق أمس الاثنين، بعد انحدار لم يسبق له مثيل.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن «المشكلة في هذا الوقت في العالم أن أحداً لا يقود سيارات»، مضيفاً «المصانع مغلقة والمتاجر مغلقة».

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