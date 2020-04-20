جنتيلوني: الاتحاد الأوروبي بحاجة لأكثرمن تريليون يورو لمعالجة أزمة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 03:22 مساء
مفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني.(أرشيفية: الإنترنت)

رأى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ومفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني أن دول الاتحاد تحتاج إلى أكثر من تريليون دولار لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

وقال باولوجنتيلوني لجريدة «دير شبيجل» الألمانية إن «مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا».

ولفت جنتيلوني إلى أن مجموعة اليورو «قدمت مقترحات لمساعدة تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. بهذا يتبقى تريليون يورو على الأقل هذا تقريبا القدر الذي نحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي»، موضحًا أن تدبير الأموال قد يجري من خلال الميزانية متعددة السنوات التالية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقو في التاسع من أبريل على تشكيل شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو. واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5% هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.

ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل. ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فاعلية أكبر.

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