تراجع تاريخي في نشاط القطاع الخاص بأوروبا نتيجة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 02:26 مساء
صورة لعملة اليورو في دورتموند بألمانيا، 27 يناير 2020. (فرانس برس)

تراجع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو الأوروبية في شهر مارس إلى أدنى مستوى تاريخي له، نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حسب تقدير ثان لمؤشر «بي إم آي» نشرته مجموعة «ماركيت» اليوم الجمعة.

وبلغ مؤشر توجهات الشراء «برشايسينغ ماناجيرز إندكس» (بي إم آي) 29.7 نقطة، في مقابل 31.4 نقطة في التقديرات الأولى التي نشرت في نهاية مارس، و51.6 نقطة في فبراير، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت مجموعة «ماركيت» إن التراجع يعد «أدنى مستوى في تاريخ الرصد»، موضحة أن النشاط ضعيف خصوصا في البلدين الأكثر تضررا بالوباء إيطاليا «20.2 نقطة» وإسبانيا «26.7 نقطة».

وقد بلغ النشاط 37.3 نقطة في أيرلندا، و35.0 نقطة في ألمانيا، و28.9 نقطة في فرنسا.

وعندما يتجاوز المؤشر الذي يعكس ثقة مديري المشتريات في الشركات، الخمسين نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم. وعندما يكون أقل من هذه العتبة، فهو يدل على تراجع.

والرقم القياسي المتدني السابق لهذا المؤشر تم تسجيله خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وبلغ 36.2 نقطة.

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