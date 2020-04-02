تسريح 28 ألفا من موظفي الخطوط الجوية البريطانية بشكل موقت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 09:48 مساء
طائرات تتبع الخطوط الجوية البريطانية (أرشيفية: فرانس برس)

تعتزم الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش أيروايز» تسريح 28 ألف موظف بشكل موقت، أو ما يوازي 60% من قوتها العاملة، وذلك بسبب التراجع الكبير في عدد الرحلات جراء أزمة فيروس كورونا المستجد التي شلت قطاع الطيران في العالم، وفق ما أفادت الخميس نقابة عمالية.

وبحسب «فرانس برس»، قالت نقابة «يونايت» (اتحدوا) التي تمثل آلاف العاملين في «بريتيش أيروايز» إنها «توصلت إلى اتفاق مع الشركة» لاستخدام صيغة من برنامج دعم الأعمال الحكومي لفائدة 28 ألف موظف، ما يضمن 80% من الرواتب لتجنب أي عملية صرف.

وأضافت أنه لن يكون هناك تحديد سقوف على المداخيل، المحددة بـ2500 جنيه (3.100 دولار أميركي) شهريا بموجب الخطة الحكومية، أو تسريح موقت غير مدفوع الأجر ولا عمليات صرف خلال الأزمة.

اتفاق جيد
وقال المسؤول النقابي في «يونايت»، أوليفر ريتشاردسون «بالنظر إلى الظروف الصعبة للغاية التي يواجهها قطاع الطيران بأكمله، يمكن اعتبار الاتفاق جيدا لأعضاء نقابتنا وأفضل ما بالإمكان التوصل إليه».

وأضاف «الاتفاق يحمي وظائف العاملين في الخطوط الجوية البريطانية وكذلك أجورهم بقدر الإمكان». وسيتم إرسال مضمون الاتفاق إلى موظفي الخطوط الجوية البريطانية المنتمين لنقابة «يونايت» من أجل الموافقة النهائية.

وقالت شركة «آي إيه جي» المالكة شركتي طيران «بريتيش أيروايز» و«ايبيريا» الاثنين إنها ستخفض طاقة الطيران لمجموعتها بنسبة 75% خلال شهري أبريل ومايو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران العالمية الآلاف من الرحلات الجوية حول العالم بعدما أدى انتشار فيروس كورونا إلى خفض الطلب على الرحلات إلى الحدود الدنيا، وتضررت وجهتا السفر إلى الصين وإيطاليا بشكل خاص.

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