شركة طيران «أميركان إيرلاينز» ستطلب مساعدة حكومية قدرها 12 مليار دولار

أعلنت شركة الطيران الأميركية «أميركان إيرلاينز» أنها ستتقدم بطلب للحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، في إطار العرض الحكومي ضمن خطة لدعم قطاع الطيران الذي يرزح تحت وطأة تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي أجبر شركات الطيران على تعليق كل الرحلات الخارجية عبر الأطلسي كما وعدد كبير من الرحلات الداخلية.

ورصد الكونغرس الأميركي 50 مليار دولار للقطاع في خطته الإنقاذية للاقتصاد والتي تبلغ قيمتها ألفي مليار دولار، وجاء في مذكرة وجّهها المدير التنفيذي لشركة «أميركان إيرلاينز» داغ باركر ورئيس الشركة روبرت أيسوم إلى الموظفين أن الشركة ستطلب الحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، علما بأن هذا المبلغ يشكل نحو ربع المبلغ المخصص لإنقاذ القطاع.

وأوردت الشركة في المذكرة نقلا عن الرجلين «ننوي طلب الحصول على هذه الأموال ونحن واثقون... أنها ستسمح لنا بتخطي أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها»، مضيفة أنها تفتح الباب أمام «الإجازات الطوعية وخيارات التقاعد المبكر»، بما أنه «لا شك أنه سيكون عندنا موظفون أكثر مما نحتاج لتشغيل رحلاتنا في الأشهر القليلة المقبلة والتي تقلّصت بشكل كبير جدا»، موضحة أن قبول المساعدة المالية سيضمن دعم الرواتب ما سيسمح بتجنّب «الإجازات غير الطوعية أو الاقتطاع من الرواتب أو من التقديمات للأشهر الستة المقبلة».

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم يدرسون إمكانية تملّك أسهم في شركات الطيران في إطار خطة إنقاذ القطاع، حيث صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو لمحطة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية الأحد أنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملّك حصة في رأس المال»، وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل المساعدة المالية لن تدرس إلا بعد تقديم الشركة طلبا رسميا للحصول عليها.