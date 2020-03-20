تحسن البورصات العالمية مع استمرار تفشي «كورونا» وترقب اكتشاف علاج له

متعاملون في بورصة نيويورك في 18 مارس 2020. (فرانس برس).

تسعى البورصات العالمي، اليوم الجمعة، إلى مواصلة التحسن الذي سجلته أمس في تباين كبير مع مطلع الأسبوع، بعد ظهور بصيص أمل نتيجة تحرك المصارف المركزية والحكومات للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

وفي آسيا، شهدت أسواق المال اليوم تحسنا كالذي سجلته بورصة وول ستريت، مساء الخميس. وأخذت أوروبا المنحى الإيجابي نفسه، بعد أن سجلت بورصتا باريس وفرانكفورت تحسناً طفيفاً بأكثر من 5% عند الافتتاح، وكذلك بورصة لندن «5%»، حسب وكالة «فرانس برس».

سوق الديون

وفي أولى التداولات تحسنت بورصة ميلانو بمعدل 3% ومدريد بأكثر من 3%. والمستفيد الأول من هذه الأوضاع هي سوق الديون، وتنفست معظم الدول الصعداء بدءًا بإيطاليا، وسجل كامل النظام المالي تحسنا طفيفا أيضا.

ويقول تانغي لو ليبو، الخبير في مجموعة «أوريل بي جي سي»، إن التدابير الأخيرة التي اتخذتها المصارف المركزية والحكومات، وتفوق بكثير تلك التي أعلنتها سابقا، كان لها وقع أسهم في استقرار أسواق المال، وسمحت بتسجيل تحسن ملحوظ صباحا.

لكن الأوضاع تبقى صعبة مع تجاوز حصيلة ضحايا فيروس «كورونا» المستجد العشرة آلاف وفاة، واستمرار تشديد إجراءات الوقاية، كما يحصل في كاليفورنيا والأرجنتين، حيث فرضت في البلاد حالة العزل الوقائي والإلزامي.

وأمام هذه الكارثة الصحية العالمية تستخدم السلطات جميع الوسائل المتاحة التي تكلف مئات مليارات الدولارات لاحتواء تفشي الوباء.

والأسواق التي أقلقتها هذه المبالغ الطائلة بدأت تشعر بشيء من الطمأنينة.

ترقب علاج فيروس «كورونا»

كما أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن استخدام أحد أدوية الملاريا كعلاج محتمل لفيروس «كورونا» المستجد بعد نتائج مشجعة في الصين وفرنسا، أسهم في دعم أسواق المال.

وأعلنت المصارف المركزية وحكومات الدول الواحدة تلو الأخرى برامج كبيرة تفاديا للانكماش الاقتصادي وانهيار البورصات.

مساعدات في أميركا بتريليون دولار

وأمس الخميس، قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي حزمة مساعدات بنحو تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي، في حين تم صرف 70 ألف شخص من وظائفهم في أسبوع واحد في الولايات المتحدة.

وبعد التدابير الحازمة للاحتياط الأميركي، أعلن البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء الماضي، خطة طوارئ بقمية 750 مليار يورو لإعادة شراء ديون عامة وخاصة.

يضاف ذلك إلى مساعدات أولى بقيمة 120 مليار يورو تم صرفها إلى البرنامج المعهود لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار يورو يقوم به البنك المركزي.

تراجع اليورو أمام الدولار

وفي هذا الإطار كان الطلب على الدولار أكبر من اليورو، الذي تراجع، الخميس، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات حيال العملة الأميركية بسبب تهافت المستثمرين على شراء الدولار.

وفي حين يعد قطاع الطيران الأكثر تأثرا بتفشي وباء «كوفيد-19»، تسجل متاجر التجزئة أرباحا كبيرة.

وقرر عملاق التجزئة الأميركي وول مارت دفع مكافأة بقيمة 365 مليون دولار لموظفيه الذين يتقاضون أجورهم وفقا لساعات العمل كموظفي الصندوق، وسيوظف 150 ألف شخص إضافي لتلبية الطلب المتزايد.

تعافي النفط

أما فيما يخص النفط، فقد ارتفعت الأسعار اليوم، لتواصل التعافي بعد جلسة حققت فيها مكاسب كبيرة، بفضل تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث فيها عن احتمالية تدخله لوقف حرب الأسعار القائمة حاليا بين كل من السعودية وروسيا.

واستفاد النفط من الإعلان عن خطط للولايات المتحدة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ بحلول نهاية يونيو المقبل، فيما أوردت تقارير أن الجهات التنظيمية في أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد وهي تكساس تتجه لكبح الإنتاج.