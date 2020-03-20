النفط يرتفع بعد تصريح ترامب عن حرب الأسعار بين روسيا والسعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 10:56 صباحا
منشأة بقيق النفطية التابعة لشركة أرامكو، 20 سبتمبر 2019 (فرانس برس).

ارتفعت أسعار النفط في أسواق اليوم الجمعة، لتواصل التعافي بعد جلسة حققت فيها مكاسب كبيرة، بفضل تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث فيها عن احتمالية تدخله لوقف حرب الأسعار القائمة حاليا بين كل من السعودية وروسيا.

واستفاد النفط من الإعلان عن خطط للولايات المتحدة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ بحلول نهاية يونيو المقبل، فيما أوردت تقارير أن الجهات التنظيمية في أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد وهي تكساس تتجه لكبح الإنتاج، حسب وكالة «رويترز».

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا للتسليم في مايو 43 سنتا أو ما يعادل 1.7% إلى 26.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش. وزاد العقد بما يصل إلى 5.5% إلى 27.34 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

 
 العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل 43 سنتا إلى 25.65 دولار للبرميل.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم الجمعة، وهو الذي زاد 24% أمس الخميس.

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