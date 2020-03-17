وزارة الطاقة السعودية: سنرفع صادراتنا النفطية لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 07:38 مساء
منشأة بقيق النفطية التابعة لـ«أرامكو». (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت السعودية الثلاثاء أنها تخطط لرفع صادراتها من النفط لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، مع تصعيد الرياض للحرب النفطية مع روسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السعودية في بيان إن بلاده «ستستخدم الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي لإحلال حوالى 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت»، وفق «فرانس برس».

وبحسب البيان فإن هذا «سيمكّن المملكة من زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل في اليوم».

زيادة الإنتاج
وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزيد إنتاجها اليومي من الخام بإضافة 2,5 مليون برميل نفط يوميا بهدف رفع الإنتاج إلى 12,3 مليون برميل في أبريل. وأعلن رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر الاثنين أنّ الشركة النفطية ستستخدم مخزوناتها لإضافة 300 ألف برميل إلى انتاجها اليومي من الخام بهدف رفعه.

وينتج معمل غاز الفاضلي، التابع لشركة أرامكو، حاليا 1,5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بينما تقول أرامكو أنه سيرتفع إلى 2,5 مليار قدم مكعب خلال الأشهر القادمة. وسيرفع هذا إنتاج الغاز السعودي إلى 12,2 مليار قدم مكعب يوميا، ما يعني إتاحة مزيد من النفط للتصدير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
منظمة الصحة: فيروس كورونا «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا»
دولى
سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»
ليبيا
علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
من الموانئ والشركات إلى المساجد والسجون.. إجراءات ليبية متزايدة للوقاية من ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟