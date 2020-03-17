وزارة الطاقة السعودية: سنرفع صادراتنا النفطية لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا

منشأة بقيق النفطية التابعة لـ«أرامكو». (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت السعودية الثلاثاء أنها تخطط لرفع صادراتها من النفط لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، مع تصعيد الرياض للحرب النفطية مع روسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السعودية في بيان إن بلاده «ستستخدم الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي لإحلال حوالى 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت»، وفق «فرانس برس».

وبحسب البيان فإن هذا «سيمكّن المملكة من زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل في اليوم».

زيادة الإنتاج

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزيد إنتاجها اليومي من الخام بإضافة 2,5 مليون برميل نفط يوميا بهدف رفع الإنتاج إلى 12,3 مليون برميل في أبريل. وأعلن رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر الاثنين أنّ الشركة النفطية ستستخدم مخزوناتها لإضافة 300 ألف برميل إلى انتاجها اليومي من الخام بهدف رفعه.

وينتج معمل غاز الفاضلي، التابع لشركة أرامكو، حاليا 1,5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بينما تقول أرامكو أنه سيرتفع إلى 2,5 مليار قدم مكعب خلال الأشهر القادمة. وسيرفع هذا إنتاج الغاز السعودي إلى 12,2 مليار قدم مكعب يوميا، ما يعني إتاحة مزيد من النفط للتصدير.