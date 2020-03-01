مصر تيسر إجراءات شراء أسهم الخزينة لدعم البورصة‭

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 09:57 صباحا
قاعة المداولات في بورصة مصر. (أرشيفية: رويترز )

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأحد، إنها أصدرت إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة ببورصة مصر بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة على نحو أيسر.

أوضحت الهيئة في بيان أن القرار يأتي في «ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضي لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس «كورونا».

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ويوم الأحد، فتحت البورصات الخليجية على تراجعات حادة هي الأخرى. وأسهم الخزينة هي أسهم تعيد الشركات شراءها لمدة لا تزيد على عام ثم تبيعها لاحقا أو شطبها لتخفض رأسمالها.

وقالت الرقابة المالية في البيان إنها سمحت للشركات بصفة موقتة بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم الخزينة بدلا عن إخطارها قبلها بثلاثة أيام.

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