شركة «أمازون» تلغي مشاركتها في مؤتمر برشلونة للاتصالات

تراجعت شركة «أمازون» عن المشاركة في مؤتمر دولي للاتصالات تستضيفه برشلونة هذا الشهر بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكرت جريدة «إلموندو» الإسبانية، أن «شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قالت إنها لن تعرض منتجاتها ولن تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقرر في الفترة من 24 إلى 27 فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به».

ويلقي تفشي فيروس «كورونا المستجد» بثقله على معرض برشلونة الدولي للأجهزة المحمولة نهاية فبراير الحالي، خصوصًا مع انسحاب مجموعة «إل جي» الكورية الجنوبية من هذا الحدث البارز واتخاذ مجموعة «زي تي إي» تدابير وقائية مشددة.

فقد أعلنت «إل جي»، التي عادة ما تشغل إحدى أكبر منصات العرض في هذا الملتقى الضخم الذي يقام هذا العام بين 24 فبراير و27 منه، مساء الثلاثاء، عدم مشاركتها في المعرض حفاظًا على «سلامة الموظفين والشركاء والزبائن»، وأوضحت المجموعة في بيان أنها اتخذت هذا القرار تفاديًا لـ«خطر تعريض مئات الموظفين في إل جي لرحلات دولية خاضعة أصلاً لقيود مشددة فيما يواصل الفيروس تفشيه عبر الحدود»، وستكشف «إل جي» تاليًا منتجاتها الجديدة خلال مناسبات أخرى «قريبًا».