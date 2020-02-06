«إيرباص» تعلن وقف خط تجميع طائراتها في الصين

أعلنت مجموعة «إيرباص» للطيران، الأربعاء، أن خط تجميع طائرات «إيرباص إيه 320» في تيانجين بالقرب من بكين قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد.

وقال ناطق باسم الشركة إن «القيود المفروضة على السفر في البلاد وعلى المستوى الدولي تطرح تحديات لوجستية، موقع تيانجين للتجميع النهائي مغلق حاليا»، موضحًا في بيان أن «منشآت تيانجين كانت مغلقة لمناسبة أعياد العام الصيني الجديد وجرى إرجاء إعادة فتحها» بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مصنع الطائرات الأوروبي الذي أوضح أنه تأثر بـ«صورة شاملة»، إن «إيرباص تراقب من كثب تطور وضع فيروس كورونا المستجد وتنفذ توصيات منظمة الصحة العالمية»، وإن «إيرباص الصين تتابع طلبات الحكومة الصينية من أجل العمل عن بعد، الأمر الذي تسهله المجموعة من خلال معدات معلوماتية تجعل العاملين في كل المواقع، بما في ذلك في تيانجين، غير مضطرين إلى التنقل».

وعلاوة على خط التجميع النهائي في تيانجين، لدى «إيرباص» خطا تجميع مماثلان في تولوز لإنتاج طائرات إيرباص «إيه 319/320/321»، وستنشئ خطاً آخر في 2021، كما أن لديها خط تجميع آخر في شمال ألمانيا، وأربعة في هامبورغ، بالإضافة إلى آخر في جنوب الولايات المتحدة في موبايل. وكانت «إيرباص» تتوقع أن تصل القدرة على الإنتاج في تيانجين إلى ست طائرات في الشهر، ومن المتوقع أيضا إتمام التغييرات الداخلية والتحول إلى مركز تسليم لزبائن طراز «إيه 350» في 2021، وسلمت إيرباص 863 طائرة في 2019، في حصيلة هي الأعلى في تاريخها، وكان بينها 642 طائرة من طراز«إيه 320».

وتوفي 490 شخصا على الأقل في الصين القارية جراء فيروس «كورونا» المستجد، غالبيتهم في ووهان ومقاطعة هوباي، حسب حصيلة رسمية نشرت الأربعاء.