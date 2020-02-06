الصين تخفض رسوما جمركية على سلع أميركية بـ75 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 10:50 صباحا
سفينة حاويات في مرفأ كينغداور شرق الصين، 14 يناير 2020، (ا ف ب)

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها ستخفض بمقدار النصف الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة، اعتبارا من 4 فبراير، بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.

وسيطال الخفض رسوما بنسبة 5 و10% فرضت على أكثر من 1700 سلعة في سبتمبر، وفقا للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني، كما تشمل السلع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10%، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتطبق الرسوم المشددة أيضا على سلع مثل مصابيح «تنغستن» المستخدمة لأغراض علمية وطبية، وبعض أنواع الطائرات، كما يهدف القرار إلى «تشجيع التطوير الصحي والمستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية» وفق بيان اللجنة.

وفي يناير الماضي، وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأميركية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين القادمتين، ويأتي خفض الرسوم في وقت تواجه الصين نقصا في الموارد في حربها لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بأكثر من 560 شخصا.

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