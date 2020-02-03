الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا اتفاقا تجاريا يلغي الرسوم الجمركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 01:52 مساء
علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، 23 يناير 2020 (فرانس برس).

أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد بريكست لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بالثروة السمكية وبفرص متساوية للأعمال التجارية.

وقال بارنييه في تصريح اليوم الاثنين: «نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكّل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابًا تامًا للرسوم الجمركية»، محذراً من أن بروكسل لن تقبل بميّزات تنافسية غير منصفة، وفق «فرانس برس».

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حياة خارج الاتحاد
وبدأت بريطانيا، أول أمس السبت حياتها الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي بتحديات جديدة تتمثل في نسج علاقات جديدة مع التكتل الذي يضم 27 دولة وتحديد مكانها الجديد في العالم.

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التقلبات، أصبح «بريكست» الذي أيده 52% من الناخبين البريطانيين في استفتاء 2016، واقعا. وبعد 47 عاما من العمل الأوروبي، خسر الاتحاد للمرة الأولى دولة عضوا ومعها 66 مليون نسمة.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأشهر الأخيرة بعصر ذهبي جديد لبلده، لكن ما زالت أمامه مهام كبيرة لجعل شعاره «بريطانيا عالمية» الذي يفترض أن يرمز لبلد مستعد لمواجهة العولمة، حقيقة، حسب الوكالة الفرنسية. 

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