اليابان: تفتش مكتب أحد المحامين لرئيس شركة نيسان السابق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 11:09 مساء

فتّشت وحدة التحقيق الخاصة في مكتب مدعي طوكيو الأربعاء مكتب أحد المحامين لسابقين لرجل الأعمال كارلوس غصن، بهدف محاولة فهم عمليات التواطؤ التي استفاد منها للهروب من اليابان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة «NHK» اليابانية مفتشين بزي مدني توجهوا صباح الأربعاء إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو، ونقلت القناة عن مصدر قريب من التحقيق قوله إن المفتشين «بدؤوا تفتيش المكتب» وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضاً المعلومات نفسها، ورفض مكتب هيروناكا ومكتب المدعين التعليق على الأمر، عندما تواصلت معهما وكالة «فرانس برس».

وبعد حوالي أسبوع من فراره من طوكيو، يوم عقد غصن مؤتمراً صحفياً في الثامن من يناير في لبنان، زار المحققون مكتب هيروناكا لمصادرة الحاسوب الذي كان يحقّ للرئيس السابق لشركتي رينو ونيسان استخدامه أثناء الإفراج المشروط عنه في الأرخبيل.

وهيروناكا الذي قال إنه «مصدوم» جراء فرار غضن، منع عملية مصادرة الحاسوب متسلّحاً بالقانون الذي يحمي السرية المهنية بين المحامي وموكّله، لكن مذاك تخلّى هيروناكا على غرار تاكاشي تاكانو وهو محام آخر لكارلوس غضن، عن الملف.

ولا يزال لدى غصن محام في اليابان هو هيروشي كاواتسو لكن المحاكمة التي كان يُفترض أن تبدأ هذا العام بشأن الجزء الأول من الاتهامات «عدم التصريح عن كامل مداخيله» لن تحصل، وستجري محاكمة فقط متهمين اثنين آخرين بشأن هذا الجزء من الملف وهما الذراع اليمنى لغصن، الأميركي غريغ كيلي ونيسان كشخص معنوي.

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