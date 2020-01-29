ارتفاع أسعار النفط.. وأسواق الطاقة تراقب «كورونا»

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية. (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الأربعاء، لتعوض جزءا من الخسائر التي مُنيت بها على مدى خمسة أيام مع الحديث عن احتمال تمديد «أوبك» تخفيضات إنتاج الخام إذا أضر فيروس «كورونا» الجديد بالطلب، بينما أسهمت بيانات أظهرت تراجعا في المخزونات الأميركية في صعود الأسعار.

وحسب وكالة «رويترز»، زاد سعر خام القياس العالمي برنت 58 سنتا أو 1% إلى 60.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 7.30 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأميركي 55 سنتا أو 1% أيضا إلى 54.03 دولار للبرميل. وتضررت الأسواق المالية بسبب فيروس «كورونا» الذي انتشر خارج الصين وتحاول تقييم الأثر الاقتصادي مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شخصا وتقليص شركات الطيران رحلاتها للصين.

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وقالت مصادر من «أوبك» إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو على الأقل من مارس وربما تزيد التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار الفيروس. وأوضح مصدر من أوبك «هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد، مضيفا أن تأثير فيروس الصين على الطلب على النفط سيتضح أكثر على الأرجح خلال الأسبوع المقبل».

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 482 ألف برميل. وهبطت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع «رويترز» بزيادة 1.3 مليون برميل.