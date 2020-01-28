استقرار أسعار النفط رغم مواصلة فيروس كورونا انتشاره

مصفاة للنفط. (أرشيفية: الإنترنت).

استقرت عقود النفط الآجلة، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعات على مدى الأيام الخمسة الماضية بسبب مخاوف من تأثر الطلب على الخام سلبا بعد تفشي فيروس كورونا الذي لا يزال منتشرا في الصين وعدد من الدول.

وانخفض‭‭‭‭ ‬‬‬‬خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز»، وذلك بعد أن وصل أمس الاثنين لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار بعد أن أدى تفشي الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 53.18 دولار، بعد أن أمضى معظم الجلسة يوم الثلاثاء منخفضا عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبرفي الجلسة السابقة عند 52.13 دولار.

وتوقع بنك «باركليز» انخفاض الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار العام 2020 بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي.

وسعت منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) للتقليل من تأثير لتفشي الفيروس، وقالت السلطات السعودية أمس الاثنين إن بمقدور «أوبك» التجاوب مع أي تغيرات تطرأ على الطلب.

وتخفض «أوبك» ومنتجون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام منذ نحو ثلاث سنوات، واتفقت في الآونة الأخيرة على خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافي إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل.