بريطانيا تطرح عملة معدنية جديدة لمناسبة «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 12:36 مساء

كشفت بريطانيا عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا لمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تحمل عبارة «السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم»، وتاريخ الخروج الذي يوافق 31 يناير الجاري.

 وذكرت الحكومة البريطانية أن نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية ستوزع من المصارف ومكاتب البريد والمتاجر اعتبارا من يوم الجمعة على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

وقال وزير المالية، ساجد جاويد، خلال عرض الدفعة الأولى من العملات «الانفصال عن الاتحاد الأوروبي علامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد»، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال، ستنسحب بريطانيا من التكتل في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

والسبت، وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، مشيدا بما وصفه بـ«الفصل الجديد» في تاريخ بريطانيا.

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