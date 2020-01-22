كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب فيروس كورونا

سياح صينيون في بيونغ يانغ في 14 أبريل 2019 (فرانس برس).

تعتزم كوريا الشمالية إغلاق حدودها أمام السياح كاجراء وقائي لمنع وصول فيروس كورونا من الصين.

وعززت عدة دول اجراءات الرقابة في المطارات بسبب هذا الوباء الذي رصد في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية وانتشر في مناطق أخرى في آسيا، وقتل تسعة على الأقل في الصين حتى الآن، بحسب «فرانس برس».

وحصيلة كورونا فيروس الجديد ارتفعت بشكل إضافي اليوم الأربعاء في الصين حيث أعلنت السلطات عن تسع وفيات وحذرت من أن الفيروس يمكن ان يتحول وينتشر بشكل أسرع.

وغالبية السياح الأجانب يأتون الى كوريا الشمالية من الصين وازداد عددهم السنة الماضية بسبب تحسن العلاقات بين البلدين الجارين. ويشكل تدفق السياح الصينيين الى كوريا الشمالية مصدرا مهما للعائدات بالعملات الصعبة.

لكن اعتبارا من اليوم ستغلق كوريا الشمالية موقتا حدودها أمام كل السياح الأجانب كاجراء احتياطي في مواجهة كورونا فيروس، كما أعلنت وكالة السفر «يونغ بايونير تورز» التي يوجد مقرها في الصين والمتخصصة في الزيارات الى كوريا الشمالية. وأضافت الوكالة انها لا تعرف تفاصيل هذا الاجراء.

من جهتها أعلنت «كوريو تورز» الوكالة الأولى للسفريات الى كوريا الشمالية للسياح الغربيين أنها أبلغت بانه يجري التفكير بهذه الاجراءات، موضحة أنها تنتظر المزيد من التفاصيل اليوم الأربعاء.

وهي ليست المرة الأولى التي تغلق فيها بيونغ يانغ حدودها أمام السياح بسبب وباء؛ ففي أكتوبر 2014 أغلقت الحدود بسبب الفيروس ايبولا في حين لم يكن قد تم رصد أي حالة في آسيا. وقررت أيضا وضع كل الأجانب الذين يدخلون أراضيها بينهم دبلوماسيون ورجال أعمال في حجر صحي لمدة 21 يوما. وكان وباء سارس الحاد تسبب في 774 حالة وفاة بين عامي 2002 و 2003.