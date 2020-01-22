كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 10:29 صباحا
سياح صينيون في بيونغ يانغ في 14 أبريل 2019 (فرانس برس).

تعتزم كوريا الشمالية إغلاق حدودها أمام السياح كاجراء وقائي لمنع وصول فيروس كورونا من الصين.

وعززت عدة دول اجراءات الرقابة في المطارات بسبب هذا الوباء الذي رصد في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية وانتشر في مناطق أخرى في آسيا، وقتل تسعة على الأقل في الصين حتى الآن، بحسب «فرانس برس».

وحصيلة كورونا فيروس الجديد ارتفعت بشكل إضافي اليوم الأربعاء في الصين حيث أعلنت السلطات عن تسع وفيات وحذرت من أن الفيروس يمكن ان يتحول وينتشر بشكل أسرع.

وغالبية السياح الأجانب يأتون الى كوريا الشمالية من الصين وازداد عددهم السنة الماضية بسبب تحسن العلاقات بين البلدين الجارين. ويشكل تدفق السياح الصينيين الى كوريا الشمالية مصدرا مهما للعائدات بالعملات الصعبة.

لكن اعتبارا من اليوم ستغلق كوريا الشمالية موقتا حدودها أمام كل السياح الأجانب كاجراء احتياطي في مواجهة كورونا فيروس، كما أعلنت وكالة السفر «يونغ بايونير تورز» التي يوجد مقرها في الصين والمتخصصة في الزيارات الى كوريا الشمالية. وأضافت الوكالة انها لا تعرف تفاصيل هذا الاجراء.

من جهتها أعلنت «كوريو تورز» الوكالة الأولى للسفريات الى كوريا الشمالية للسياح الغربيين أنها أبلغت بانه يجري التفكير بهذه الاجراءات، موضحة أنها تنتظر المزيد من التفاصيل اليوم الأربعاء.

وهي ليست المرة الأولى التي تغلق فيها بيونغ يانغ حدودها أمام السياح بسبب وباء؛ ففي أكتوبر 2014 أغلقت الحدود بسبب الفيروس ايبولا في حين لم يكن قد تم رصد أي حالة في آسيا. وقررت أيضا وضع كل الأجانب الذين يدخلون أراضيها بينهم دبلوماسيون ورجال أعمال في حجر صحي لمدة 21 يوما. وكان وباء سارس الحاد تسبب في 774 حالة وفاة بين عامي 2002 و 2003.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019
رياضة محلية
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليلة «مضطربة» قد تفتح بابا للزهايمر