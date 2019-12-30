أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

حفار نفطي في تكساس. (أرشيفية: رويترز).

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت الأسواق رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسورية ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أميركيون من احتمال اتخاذ إجراءات إضافية، حسب وكالة «رويترز».

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وبحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. والخام الأميركي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.3%، وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.

وقالت محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس» مارغريت يانج إن (التداولات) فاترة نوعا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة، مضيفة أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ الهجوم على منشآت نفط في السعودية في منتصف سبتمبر الماضي، ولذا فإن الحذر ينتاب المتعاملين بشأن احتمالات جني أرباح.

كانت وزارة التجارة الصينية أكدت أمس الأحد أنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره.