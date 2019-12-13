البورصات العالمية تحتفل بفوز جونسون في الانتخابات البريطانية

زعيم حزب المحافظين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رحّبت أسواق المال العالمية اليوم الجمعة، بالفوز الكبير الذي حققه المحافظون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا والذي يفترض أن يسمح بحسم كل القضايا العالقة المرتبطة بـ«بريكست».

وسجلت بورصة باريس أعلى مستويات منذ بداية العام الجاري. وعند الافتتاح، بلغ المؤشر «كاك 40» أعلى مستوياته لهذا العام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1,44% ليصل إلى 5968,86 نقطة مقترباً من ستة آلاف نقطة التي لم يتمكن من تجاوزها منذ يوليو 2007. وكذلك اقترب مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت من رقمه القياسي التاريخي (13559 نقطة) وسجّل عند الافتتاح ارتفاعاً بنسبة 1,22% إلى 13383,26.

وبعد أن فتحت بورصة لندن على تراجع إثر تباطؤها بسبب ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني، سرعان ما سجّل مؤشرها الأساسي «فتسي-100» ارتفاعا بلغ 0,61% في المبادلات الأولى. أما المؤشر «فتسي-250» الذي يمثل الاقتصاد البريطاني بشكل أوسع، فقد ارتفع 4,5 بالمئة في تعبير عن تفاؤل السوق بشأن «بريكست». والتوجه نفسه سجل في بورصة ميلانو التي فتحت على ارتفاع نسبته 1,38% بينما تقدم مؤشر «إيبيكس» في مدريد و«آ اي اكس» في امستردام 1,52% و0,94% على التوالي.

ويعود هذا الارتياح في الأسواق إلى فوز المحافظين البريطانيين بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، ما يسمح بترجيح احتمال تنفيذ «بريكست» منظّم، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال المحلل في مجموعة «سي ام سي ماركيتس» مايكل هيوسن، إنه بعد ثلاثة أعوام من التأخير والتقلبات والمعارك الشرسة، بدأ ضباب بريكست يتبدد مع الفوز الواسع للحكومة المحافظة الحالية. لكن الخبيرة الاقتصادية المستقلة فيرونيك ريش فلوريس، رأت أن «التقلبات لم تنته وفي الواقع ملحمة بريكست بدأت الآن بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، مشيرة إلى أن فترة طويلة من المفاوضات حول الاتفاق التجاري الذي سيحدد العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستبدأ الآن.

وكانت الأسواق الآسيوية مهدت لهذا الموقف، إذ أغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع نسبته 2,55% بينما سجلت بورصتا شنغهاي ارتفاعا نسبته 1,78% وشينزن 1,48%. وأغلق مؤشر هانغ سينغ لبورصة هونغ كونغ في أجواء من الأمل الكبير، على ارتفاع نسبته 2,57%.

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني

انعكس الارتياح بعد فوز المحافظين في الانتخابات في السوق البريطانية على سعر الجنيه الاسترليني الذي سجل ارتفاعا. وتجاوزت قيمة العملة البريطانية 1,35 دولار أميركي للمرة الأولى منذ مايو 2018، في أقوى ارتفاع منذ عشر سنوات. وعند الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، بلغت قيمتها 1,3427 دولا في ارتفاع نسبته 2%.

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ومقابل اليورو، بلغ الجنيه أعلى مستوياته منذ يوليو 2016. فعند الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت قيمته بنسبة 1,7% مقابل اليورو ليصل إلى 83,15 بنس لليورو الواحد.

وقال نيل ويلسون المحلل في موقع «ماركيتس.كوم» الالكتروني إن فوز المحافظين «يؤمن بعض الوضوح للمستثمرين حيث كان يسود التباس»، مضيفا: «بالنسبة للأسواق والشركات، إنها النتيجة المثالية، أغلبية واضحة للمحافظين وابتعاد خطر (زعيم حزب العمال المعارض جيريمي) كوربن وتراجع كبير في الشكوك المحيطة ببريكست وحتى ميزانية سريعة لدعم الاقتصاد».

وكانت الحكومة وعدت في الواقع بميزانية في الأيام المئة الأولى من حكمها تتضمن زيادة في النفقات من أجل إنهاء عقد من التقشف.