ترامب يهنىء جونسون على فوزه في الانتخابات البريطانية ويدعو لاتفاق تجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات التشريعية البريطانية، واصفا فوزه بأنه «رائع».

وينتج عن هذا الفوز تطبيق «بريكست»، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير المقبل، وهو ما يلقى ترحيبا أميركيا، لا سيما من ترامب.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الجمعة: «تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع، وبريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وأشار إلى أن «هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفا: «احتفل يا بوريس».

وكان رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن احتمال إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية.

العمال يرفض

وندّد حزب العمّال المعارض الرئيسي من جهته، بانفتاح محتمل للسوق البريطانية على المصالح المالية الأميركية، خصوصاً في مجال الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

ومنذ بضعة أسابيع، أكد الرئيس الأميركي أن «كل شيء على الطاولة»، مشيرا إلى مجالات التعاون التجاري مع المملكة المتحدة.

أوروبا تتمسك بالعلاقات

وفي رد الفعل الأوروبي على فوز جونسون، أكد المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحّدة والرقمية تييري بروتون، رغبة المفوضية الأوروبية في إعادة بناء العلاقات مع لندن خصوصا في القطاع التجاري.

وقال بروتون: «الآن، يجب إعادة بناء العلاقات مع المملكة المتحدة وهي شريك مهم، ونتمنى عقد مفاوضات تجارية متوازنة مع لندن».

وإثر فوزه مباشرة، رحّب جونسون بحصوله على «تفويض قوي جديد» لإنجاز بريكست بعد تحقيق حزبه المحافظ فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الخميس واحتفاظه هو شخصيا بمقعده في مجلس العموم عن دائرة أوكسبريدج في شرق لندن، وتعزيز رصيده الشعبي بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2017.