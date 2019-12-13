«العمّال» البريطاني يعتبر هزيمته في الانتخابات «خيبة أمل كبرى» سببها بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 01:09 مساء
زعيم حزب العمال جيرمي كوربن في مؤتمر اتحاد الصناعات البريطانية، لندن، 18 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن زعيم حزب العمّال البريطاني جيريمي كوربين الجمعة، أنّه يشعر بخيبة أمل شديدة نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس ومني فيها حزبه بهزيمة نكراء، مؤكّداً أنه «لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة».

وقال كوربين بعد الإعلان عن إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية ايسلينغتون نورث، إنّه يريد أن يبدأ العمّال «تفكيراً في نتيجة الانتخابات وسياستهم المستقبلية» بعدما خسر حزبهم، بحسب استطلاع لآراء المقترعين، عشرات المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

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ومن جهته، وصف نائب زعيم حزب العمّال البريطاني جون ماكدونيل أنّ الهزيمة النكراء التي مني به حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة، أمس الخميس، بأنها «تمثّل خيبة أمل كبرى»، معتبرا أنها جاءت «نتيجة التعب من بريكست»، في إشارة إلى عدم تبنّي الحزب موقفاً حاسماً من هذا الملف.

وقال ماكدونيل لشبكة «سكاي نيوز» في معرض تعليقه على نتيجة استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات: «يبدو أنّ موضوع بريكست كان مهيمناً. إنّه ناجم إلى حدّ كبير عن التعب من بريكست. الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع»، وفق الوكالة الفرنسية.

وخسرت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي جو سوينسون مقعدها النيابي في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا الخميس، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التي حقّق فيها حزب المحافظين الحاكم فوزا ساحقاً بحصوله على الأكثرية المطلقة من المقاعد النيابية وفقاً لاستطلاع لآراء المقترعين.

وسوينسون، التي بنت حملتها الانتخابية على وعد بإلغاء «بريكست» في حال انتخابها، حلّت في المركز الثاني خلف مرشّح الحزب الوطني الأسكتلندي في دائرتها الانتخابية إيست دنبارتونشاير في غرب أسكتلندا.

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